La descente aux enfers de Jadon Sancho

Roi d'Allemagne, Jadon Sancho a entamé une véritable descente depuis son retour en Angleterre. Une chute marquée par sa non sélection pour la Coupe du monde.

50 buts et 64 passes décisives en 137 rencontres, ce sont les stats de Sancho avant de quitter Dortmund, des stats plus que flatteuses pour celui qui était promis à un bel avenir. Mais son retour au pays en 2020 pour 85 millions d'euro ne s'est pas passé comme prévu.

Le jeune ailier a pourtant déjà montré ses qualités dans l'effectif mancunien, mais souffre d'une inconstance terrible. Ce qui frustre encore plus les supporters de Manchester United comme le gardien Peter Smeichel. "Je pense qu'il n'en fait pas assez. Vu le talent qu'il a, je suis décu. Oui c'est difficile d'arriver a Old Trafford avec le poids d'un tel transfert, je le comprend. Mais il a parfois montré qu'il pouvait faire tout ce qu'il faisait au Borussia Dortmund. Mais il n'en a simplement pas fait assez." a déclaré la légende du club au micro de Sky Sports.

De l'autre côté de la Manche, on trouve logique sa disparation de la liste même si surprenante, lui qui était habtiué a être appelé. Et avec l'arrivée d'Antony cet été, l'Anglais fait face au premier défi de sa carrière et devra vite réagir si il ne veut pas rentrer dans la case des prodiges déchus.