🎥 Lucien Favre agacé : "Essayez de l'inscrire définitivement dans votre cerveau"

Le technicien suisse n'a pas caché son agacement vendredi soir, après le nul concédé par Nice en fin de match contre Lyon (1-1).

Une nouvelle fois interrogé sur son avenir, l'entraîneur de Nice Lucien Favre a réalisé une mise au point, tout en rappelant les ambitions élevées des Aiglons.

"Je vais répéter une nouvelle fois, et essayez de l'inscrire définitivement dans votre cerveau, nous avons un projet sur deux ans, pas quatre mois, pour jouer la Ligue des Champions et concurrencer le Paris Saint-Germain. Mais il y a du travail et il nous manque des choses...", a lâché le coach des Aiglons sur Prime Video avant de poser son micro et de partir.