📷 Place à l'aventure Coupe du monde : les Diables Rouges sont arrivés à Tubize

Les Diables sont arriv√©s ce lundi au Proximus Basecamp de Tubize, le camp d'entra√ģnement de l'√©quipe nationale.

La Coupe du monde au Qatar, c'est (presque) demain pour nos Diables. Les voici embarqués dans une aventure qu'on espère durera le plus longtemps possible et sera mémorable !

Ce lundi, 17h, les hommes de Roberto Martinez s'entraîneront une dernière fois sur le sol belge avant de s'envoler demain pour le Koweit, afin de jouer ce vendredi un amical contre l'Egypte (16h).

Et ensuite, eh bien ce sera le Qatar, où les Diables affronteront le Canada le mercredi 23 novembre (20h) pour le premier match de leur campagne.