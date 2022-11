Sampaoli s'en prend à la Fifa : "Quand il y a des intérêts économiques..."

L'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille n'a pas sa langue dans sa poche à moins d'une semaine du coup d'envoi du Mondial.

Jorge Sampaoli aura tiré à boulets rouges sur la Fifa à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du monde au Qatar. L'entraîneur de Séville a donné son avis sur le Mondial lors d'une conférence de presse : "Bien souvent, la FIFA dit lutter contre le racisme, l’inégalité des sexes… mais quand il y a des intérêts économiques, tout cela disparaît. C’est considéré comme quelque chose de normal, tout sera sûrement normal lors du Mondial et rien ne se passera. Comme la guerre. Tout le monde a une opinion, mais personne ne s’unit pour faire en sorte que cela n’arrive pas."

Pour l'ancien entraîneur de l'OM, la Fifa a "tout fait pour l’argent, tout pour les affaires" et que cette dernière a fait en sorte que la Coupe du monde se joue "dans un lieu où on ne devrait pas jouer, à des dates où on ne devrait pas jouer".