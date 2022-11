Christopher Nkunku réagit à son absence à la Coupe du Monde : "Une pensée pour Camavinga, injustement pris pour cible"

L'attaquant de Leipzig ne disputera pas la Coupe du Monde. Il est remplacé par un autre joueur de Bundesliga, Randal Kolo-Muani.

Cette semaine, Christopher Nkunku a été victime d'une blessure à l'entraînement des Bleus après un contact avec le milieu de terrain du Real Madrid, Eduardo Camavinga. Selon les informations du média français l'Équipe, le joueur de 25 ans souffrirait d'une entorse au genou et pourrait manquer les deux prochains mois de compétition. Pas de Coupe du Monde donc pour celui qui est remplacé par Randal Kolo-Muani dans l'effectif de Didier Deschamps.

Dans un communiqué, Christopher Nkunku s'est exprimé sur sa blessure et a voulu prendre la défense de Camavinga, injustement victime d'insultes, parfois racistes. "Hier soir, suite aux examens médiaux, j'ai du quitter les Bleus et déclarer forfait pour la Coupe du Monde. (...) Une pensée pour mon coéquipier Eduardo Camavinga, injustement pris pour cible. La Coupe du Monde doit être un moment de communion et non de division. Merci à l'ensemble du staff et à mes coéquipiers pour leur soutien. Je serai votre premier supporter, rendez-nous fier !"