Nkunku sur la touche pour les deux prochains mois

Le jeune international français a dû déclarer forfait pour le Mondial après une blessure à l'entraînement.

Blessé à l'entraînement ce mardi avec l'équipe de France après un contact avec Camavinga, Christopher Nkunku a été contraint de déclarer forfait pour la Coupe du monde.

Un énorme coup dur pour les Bleus mais également pour son club. En effet, selon les premières informations dévoilées par L'Equipe, le joueur de Leipzig souffrirait d'une entorse au genou et pourrait être absent entre six et huit semaines.

Heureusement pour le club allemand, le véritable choc de reprise sera le 20 janvier face au Bayern et le Français devrait être rétabli.