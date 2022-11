Lionel Messi : "Après cette période difficile, je suis heureux d'être à Paris"

La Pulga a vécu une première saison compliquée, avant de s'épanouir dans la Ville Lumière.

Fortement critiqué par ses propres supporters quelques semaines après son arrivée, Lionel Messi ne cache pas avoir vécu des moments difficiles. Le septuple Ballon d'Or, qui n'avait pas vraiment l'intention de quitter le FC Barcelone, s'est retrouvé dans un climat inconnu, parfois hostile. Désormais, la star argentine s'éclate sous les ordres de Christophe Galtier. Repositionné en véritable délivreur de caviars, Messi a déjà inscrit sept buts et délivré dix passes décisives en treize rencontres de Ligue 1. En Ligue des Champions, son bilan est excellent également, avec un total de quatre buts et quatre passes décisives en cinq rencontres.

Dans un entretien accordé à la CONMEBOL, la fédération continentale de l'Amérique du Sud, Messi s'est livré sur le PSG. "Je me plais beaucoup plus à Paris, je découvre la ville et je la trouve magnifique. Lors de la première année, il y a eu un énorme changement. Les choses se sont passées très soudainement, je n'avais pas pour objectif de quitter Barcelone et tout a été brusque. Après cette longue période et des moments difficiles, je suis heureux de vivre là où je vis et, ma famille et moi, nous profitons de Paris (...) Aujourd'hui, je profite de tout, y compris du football."