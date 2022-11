On a des nouvelles d'Aguero

En retraite sportive depuis maintenant un an, Sergio Aguero a toujours été très actif sur les réseaux sociaux.

Le Kun n'a jamais caché sa passion pour les réseaux sociaux et poste régulierement. Aujourd'hui, il se rend au Qatar pour encourager l'Argentine. On a eu l'occasion de voir son avion et on peut dire qu'il n'est pas en mauvaise compagnie, même si ce n'est sûrement pas les bonnes couleurs....