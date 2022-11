"Les Danois ne rêvent pas grand, mais depuis l'Euro, ça a un peu changé"

Demi-finaliste du dernier Euro et très proche d'atteindre le Final Four en Ligue des Nations, compétition dans laquelle il a battu l'équipe de France à deux reprises (2-1, 2-0), le Danemark aborde sa Coupe du monde avec beaucoup de confiance.

Le Danemark arrive au Qatar en pleine confiance et Martin Braithwaite (31 ans, 62 sélections et 10 buts) ne se cache pas : il veut remporter le Mondial !

"Notre objectif ? Comme les autres, c’est-à-dire gagner la Coupe du monde et devenir champions du monde (rires). C’est la vérité, il n’y a pas d’autre objectif possible, tout le monde veut gagner. On sait qu'on n'est pas favoris, mais ce n’est pas grave. Au Danemark, on a une mentalité particulière, on est très humbles, parfois même un peu trop. Les Danois ne rêvent pas grand, ils ne se projettent pas assez, ils ne reconnaissent que le travail. Mais depuis l’Euro, ça a un peu changé", a déclaré l'ancien attaquant du FC Barcelone lors d'une interview accordée à Onze Mondial.

Pour rappel, le Danemark sera dans le groupe D avec la France, la Tunisie et l'Australie.