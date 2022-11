🎥 Des dizaines de supporters...japonais nettoient les tribunes après Qatar - Equateur

"Les Japonais ne laissent jamais des déchets derrière eux"

Ce dimanche, le Qatar affrontait l'Équateur lors du match d'ouverture de cette Coupe du Monde 2022 (0-2). Après la rencontre, des dizaines de supporters... japonais sont restés dans les tribunes afin de les nettoyer. Dans cette vidéo, on peut d'ailleurs apercevoir et entendre une supportrice japonaise. "Les Japonais ne laissent jamais de déchets derrière eux. On respecte l'endroit et on ne le fait pas pour les caméras." De belles images.