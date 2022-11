Gareth Bale et les Gallois arrachent le partage contre les USA

Le premier partage du Mondial 2022. Dominés en première période et menés à la pause, les Gallois ont réagi après le repos pour arracher le point du match nul à dix minutes du terme (1-1).

Dans un groupe où l'Angleterre a impressionné, le Pays de Galles et les États-Unis devaient profiter de leur premier match pour engranger des points et se placer en bonne position d'entrée, les Américains avaient compris le message.

Ils ont pris le match en mains dès le premier coup de sifflet et il n'a fallu attendre que dix minutes pour voir les premières occasions se dessiner. À deux reprises en l'espace de quelques secondes, Wayne Hennessey a dû sauver les Gallois. Sur une tête de l'un de ses propres défenseurs d'abord, puis sur une tentative de Joshua Sargent.

Mais la domination américaine sera récompensée 25 minutes plus tard. Au terme d'un excellent mouvement, ponctué par une passe de Perisic et une déviation de Timothy Weah. Du haut de ses 22 ans, le fils de George, Ballon d'Or 1995, plante son quatrième but avec la sélection américaine et permet aux USA de rejoindre les vestiaires avec un avantage d'un but.

Mais les Dragons n'avaient pas l'intention de rendre les armes sans combattre et ils ont poussé dès le retour des vestiaires. Avec une double grosse occasion aux alentours de l'heure de jeu. La tête plongeante de Davies est parfaitement repoussée par Turner, la tentative de Moore échoue quelques centimètres au-dessus de la cible.

C'est finalement à dix minutes du terme que le Pays de Galles a trouvé l'ouverture. Grâce à Gareth Bale qui a provoqué la faute de Zimmerman avant der convertir le penalty pour remettre les deux équipes à égalité.

Le score n'évoluera plus et ce partage (1-1) fait les affaires de l'Angleterre qui s'isole en tête du groupe B avant de défier les USA vendredi soir.