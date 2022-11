Les pays européens cèdent aux pressions de la FIFA et ne porteront pas le brassard "One Love"

Les pays européens, à savoir les Pays-Bas, l'Angleterre, le Pays de Galles, la Belgique, l'Allemagne, le Danemark et la Suisse, étaient censés porter ce brassard spécial, mais s'abstiennent désormais de le faire après avoir appris qu'ils recevraient un carton jaune. Cela a été annoncé ce lundi, dans une déclaration commune.

"Quelques heures avant le premier match, la FIFA nous a fait savoir (officiellement) que le capitaine recevrait un carton jaune s'il portait le brassard 'OneLove'. Nous regrettons profondément qu'il n'ait pas été possible de trouver ensemble une solution raisonnable", peut-on lire sur le site de la fédération néerlandaise de football (KNVB).

"Cela va à l'encontre de l'esprit même de notre sport qui relie des millions de personnes. Avec les autres pays concernés, nous allons examiner d'un œil critique notre relation avec la FIFA dans la période à venir."

Les pays ne veulent pas que leur capitaine doive commencer le match avec un carton jaune. Ils soulignent également qu'ils avaient déjà demandé à porter le bracelet spécial en septembre, mais qu'ils n'avaient alors reçu aucune réponse.

"We have asked the captains not to attempt to wear the armbands"



A joint statement from the Football Associations of England, Wales, Belgium, Denmark, Germany, the Netherlands and Switzerland regarding the One Love armband. pic.twitter.com/j95ZQkLIBa