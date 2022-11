Une journaliste et ancienne joueuse nationale porte le brassard "One Love" avant le match de l'Angleterre

Ancienne internationale anglaise et désormais journaliste pour la BBC, Alex Scott a ainsi porté le brassard "One Love" avant le match entre l'Angleterre et l'Iran, au stade international de Khalifa. Un joli pied de nez à la FIFA et à son président, Gianni Infantino.

Pour rappel, le brassard "'One Love" devait être porté par les capitaines de plusieurs sélections nationales, notamment la Belgique. Ledit brassard symbolise l'inclusivité et le refus des discriminations, dans un pays organisateur où les droits des populations LGBTQ+ sont brimés.

England, Wales and other European nations aren't wearing the OneLove armband.



But ex-England international Alex Scott is inside the Khalifa International Stadium.



pic.twitter.com/4pMU2albY7