"J'espère pouvoir affronter Messi, je pourrais verser une larme" : un international allemand veut réaliser son rêve

Youssoufa Moukoko est en train d'exploser mais a encore des rêves plein la tête.

Interrogé par le média allemand RND, le wonderkid du Borussia Dortmund a confié que la Coupe du Monde a permis à quelques-uns de ses coéquipiers allemands de tenter de le convaincre de les rejoindre en club. Notamment Manuel Neuer pour le Bayern Munich, jamais le dernier à chiper un talent à la concurrence : "J'ai dit à Manuel qu'il n'avait pas besoin d'essayer (rires). J'aimerais vraiment rester à Dortmund, j'ai tout". Tout en tempérant : "Je veux savoir ce que le club a l'intention de faire avec moi. Je veux me développer et sans match, je ne peux pas me développer".

Cette interview sur ses désirs pour sa probable grande carrière a aussi accouché d'uné confidence surprenante : "Autrefois, mon club de rêve était le FC Barcelone, grâce à Messi. J'espère pouvoir l'affronter ici, au Qatar. Je pense que je pourrais même verser une larme". Pour l'instant, les deux partagent un point commun : leur équipe a perdu le premier match. Plutôt mal parti, donc.