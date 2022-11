📷 Le Qatar répond au geste de l'Allemagne avec une photo de Mesut Ozil

L'image avait fait le tour du web : les Allemands, juste avant leur match face au Japon, ont couvert leur bouche avec leur main pour dénoncer dans le silence les problèmes au Qatar.

Un geste politique et polémique qui a eu droit à sa réponse dimanche soir lors du choc face à l'Espagne. En effet, plusieurs supporters qatariens étaient présents dans les tribunes avec des photos de Mesut Ozil et leur main sur la bouche.

Ces derniers, avec la photo de l'ancien international, faisait référence aux propos d'Ozil qui avait quitté la sélection en 2018 en les accusant de racisme : "Je suis Allemand quand je gagne mais un immigré quand je perds".

Fans in Qatar held up photos of Mesut Ozil and covered their mouths during Germany's match against Spain.



Ozil retired from international football in 2018, accusing the German FA of racism and disrespect, saying: "I am a German when I win and an immigrant when I lose." pic.twitter.com/SE3mTMDead