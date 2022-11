Jef Brouwers, psychologue des Diables Rouges : "Créer une situation positive est la seule chose qui puisse aider"

Jef Brouwers travaille à distance avec les Diables Rouges et conseille le sélectionneur national Roberto Martinez. Il estime que la situation peut encore changer, mais il faut alors créer une situation positive.

"L'ambiance n'est pas bonne pour gagner. Il y a peu de passion", constate le psychologue des Diables rouges. "Il serait naïf de prétendre que tout va bien. C'est un drame psychologique qui rend triste tout le monde", explique-t-il à Sporza. "Vous ne pouvez vous fier qu'à ce que vous voyez et ce n'est pas un bon comportement de leur part."

On voit des différences nettes avec d'autres pays, explique-t-il. "Les Américains sont fiers de jouer pour leur pays, les Espagnols aussi, les Ghanéens aussi, les Belges non. Il y a des joueurs prétentieux, que l'on confond parfois avec l'orgueil."

C'est pourquoi j'ai proposé de montrer la vidéo du dernier but de Chadli contre le Japon.

Si les gens commencent à penser différemment, selon Brouwers, la situation peut encore être inversée. "Vous ne pouvez réaliser quelque chose qu'avec un bon esprit. Il y a une étude qui dit que vous ne pouvez pas apprendre de vos erreurs. Parce qu'il faut d'abord surmonter un mauvais moment. Créer une situation positive est la seule chose qui peut aider. Avec l'équipe qui était sur le terrain contre le Canada et le Maroc, ça ne fonctionnera pas. Il faut rappeler à l'équipe les bons moments. C'est pourquoi j'ai suggéré de montrer la vidéo du dernier but de Chadli contre le Japon. C'était l'expression parfaite de tout ce que le football, le travail d'équipe, le professionnalisme et l'ego devraient être."