Roberto Martinez regrette que la presse belge "ait sauté sur des fake news"

Roberto Martinez n'était pas ravi de l'atmosphère ayant entouré les Diables Rouges ces derniers jours.

Après la défaite face au Maroc, c'est une véritable tempête médiatique qui s'est abattue sur le groupe belge, fait assez rare au sein du vestiaire des Diables Rouges. Roberto Martinez affirme pourtant que rien n'a fondamentalement changé : "Nous n'étions pas contents de nos performances, même s'il y avait la victoire au bout lors du premier match. Puis nous perdons 0-2 dans un grand tournoi, ce qui n'était jamais arrivé", rappelle le sélectionneur en conférence de presse. "Bien sûr, personne n'est content de ça. Il a fallu réagir et y travailler".

Certains préfèrent sauter sur les mauvaises nouvelles que soutenir cette équipe

Mais certains événements privés ont été révélés en public, et montés en épingle. "Nous nous sommes rendus compte de la tempête à l'extérieur du groupe. Certains médias en Belgique sont prompts à sauter sur les fakes news qui circulent", assène Martinez. "C'est assez choquant. Et nous avons découvert cela. En France, ils doivent gérer ce genre de choses aussi. Mais en Belgique, certains préfèrent apparemment sauter sur les mauvaises nouvelles que profiter de cette génération, la plus belle de l'histoire du football belge".

Désormais, la Belgique devra répondre sur le terrain : "Nous allons devoir montrer notre envie de jouer ensemble, et faire apprécier aux fans, aux vrais fans des Diables Rouges, ce dont ils sont capables", conclut Roberto Martinez.