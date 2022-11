Thibaut Courtois : "Nous devrons donner notre vie contre la Croatie"

Le gardien des Diables est revenu sur les supposées tensions au sein du groupe, avant d'appeler à la mobilisation en vue de la qualification, ce jeudi contre la Croatie.

Remplaçant en dernière minute Jan Vertonghen devant la presse ce mardi, Thibaut Courtois est ensuite passé devant Pierre Deprez, le journaliste Diables Rouges de la RTBF. L'occasion pour le portier d'infirmer à nouveau les rumeurs de tension dans l'équipe.

"Beaucoup de bêtises ont été dites", commence Courtois. "C'était important de montrer que nous sommes unis comme une équipe et que nous voulons gagner ce dernier match et nous qualifier. Nous devons tous être unis, au contraire que de vouloir détruire l'équipe. Ce qui est grave, c'est que la presse belge considère cela comme vrai. Si cela était le cas, je ne pense pas qu'on aurait pu réaliser tous ces bons résultats sur les dernières années. Nous sommes ensemble chaque jour. J'étais le premier dans le vestiaire (dimanche, après la défaite, ndlr). J'étais là pendant 20 minutes. Il ne s'est rien passé, sauf le message donné par le coach. Nous sommes ensuite rentrés à l'hôtel. Je pense vraiment qu'on n'a pas besoin de répondre aux rumeurs, parce que c'est faux. C'est dommage que cela sorte et qu'on essaye de tuer l'équipe. Même si cela n'est pas vrai, cela peut créer des frustrations et de la négativité. On a bien fait de parler hier (lundi)."

Certains ont tenté de tuer l'équipe

Comme Eden Hazard, Courtois n'a pas nié les déclarations de Martinez, qui affirmait qu'il y avait des tensions dans le groupe. "Quand on perd, c'est normal qu'il y ait un peu de tensions. C'est pour ça que c'est bien de se dire les yeux dans les yeux ce que l'on pense. (Sur Kevin De Bruyne) Je n'ai pas vraiment envie de dire ce qu'il a dit, parce que ça reste entre nous (...) C'est bien de s'expliquer par après, parce que parfois les déclarations peuvent être sorties de leur contexte dans les médias ou les réseaux sociaux. Nous devons être honnêtes les uns envers les autres. C'est grâce à ça qu'on se bat pour notre pays.

La Belgique tient donc sa finale, face à la Croatie, ironie du sort. "(Jeudi) Ce sera nous contre le monde entier", a lancé Courtois. "Nous jouons contre un grand pays. Nous allons devoir tout donner, y aller à 100 %, y donner notre vie. Même si à la fin, c'est le football qui décide. On ne sait pas combien de Coupe du monde on va encore jouer, il suffit de voir l'exemple de l'Italie."

Courtois est ensuite revenu sur le premier but encaissé contre le Maroc, à la suite d'un coup franc direct mal négocié et d'un alignement assez interpellant de la défense belge. "Je pense que c'est une erreur groupée. Nous n'étions pas bien positionnés. Le ballon ne peut pas passer là, que ce soit concernant les joueurs ou moi."