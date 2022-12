Accrochée par la Croatie, la Belgique quitte la Coupe du Monde par la petite porte

Malgré un poteau de Romelu Lukaku, la Belgique n'est pas parvenue à faire la différence face à la Croatie. Avec un maigre bilan de quatre points, les Diables quittent Doha par la petite porte.

La mission était claire, nette et évidente pour les Diables, ce jeudi. Il fallait tout simplement battre la Croatie pour accéder aux 1/8es de finale de cette Coupe du Monde 2022. Au rayon des compositions, Roberto Martinez surprend tout le monde en titularisant Leander Dendoncker, Leandro Trossard, mais surtout Dries Mertens. Youri Tielemans, Thorgan et Eden Hazard et Romelu Lukaku sur le banc. Côté croate, onze inchangé par rapport à la victoire contre le Canada.

La rencontre débute sur les chapeaux de roue. Dès l'engagement, Modric, d'un superbe extérieur du pied, sert Perisic. L'ancien Brugeois fixe Meunier, tente sa chance, c'est à côté. Le ton est donné. Après cinq premières minutes très difficiles, la Belgique va progressivement rentrer dans sa rencontre. Trossard sert Meunier, qui joue vers Mertens. Dries centre en direction de Carrasco, c'est contré en corner par Juranovic (12e). Deux minutes plus tard, De Bruyne remonte le cuir et sert idéalement Mertens, qui ouvre trop son pied et manque la cible (14e).

Alors que les Diables semblent désormais entrés dans leur rencontre, un coup de pouce du ciel de Doha va véritablement venir soutenir nos couleurs après un moment de flottement défensif. Modric botte un magnifique coup-franc, premièrement repoussé par Vertonghen. La Belgique ne parvient pas à se dégager, Carrasco accroche Kramaric. Penalty... annulé par le VAR pour une position de hors-jeu très peu évidente. Quoi qu'il en soit, 11 millions de personnes peuvent souffler un bon coup. La deuxième partie de cette première période sera plus calme. Les Belges mènent aux points et se montrent plus dangereux que la Croatie, à l'image de ce débordement et de ce centre de Dendoncker qui ne trouve pas preneur (42e).

Big Rom' sur le poteau !

Au retour des vestiaires, Dries Mertens cède sa place au tant attendu Romelu Lukaku, qui va directement se mettre en valeur. Sur un centre de De Bruyne, l'attaquant de l'Inter reprend de la tête. C'est pour Livakovic (48e). Comme en première période, la Croatie repart pied au plancher. Courtois s'interpose à trois reprises devant Kovacic (52e), Brozovic (54e) et Modric (55e). La Belgique va se créer sa plus belle occasion, à l'heure de jeu. De Bruyne ouvre magnifiquement vers Carrasco, qui bute sur Livakovic. L ballon revient dans les pieds de Lukaku, qui trouve le poteau ! (60e)

La fin de rencontre est disputée. La Croatie contrôle sa position favorable et offre peu d'occasions à la Belgique. Les Diables tentent, à l'image de ce centre de Tielemans (77e) et de cette remise de Meunier vers Lukaku, difficilement contrôlable pour l'attaquant de l'Inter Milan (87e), en vain. A l'entrée du temps additionnel, Jérémy Doku passe deux joueurs et trouve Thorgan Hazard. Depuis le côté droit, il sert Romelu Lukaku qui, pourtant esseulé, ne peut reprendre que de la poitrine et voit le cuir intercepté par Livakovic, depuis le petit rectangle (90e). Homme du match, Gvardiol intervient devant Lukaku, quelques instants plus tard (90+3e).

Le score n'évoluera malheureusement pas. Accrochée par la Croatie, la Belgique termine à la troisième place de son groupe et quitte la Coupe du Monde dès les poules. Un véritable échec pour cette génération et Roberto Martinez, dont il faudra tirer les enseignements en vue des prochaines grandes échéances. Le Maroc (7 points) et la Croatie (5 points) filent en 1/8es de finale.