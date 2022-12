🎥 Louis van Gaal bientôt à la tête des Diables Rouges ? L'intéressé réagit : "J'y ai déjà pensé"

Le Néerlandais comme successeur de Roberto Martinez ?

Louis van Gaal n'exclut pas de devenir le nouveau sélectionneur national de la Belgique quand la question lui a été posée en conférence de presse. "La Belgique a des gens sympathiques, Knokke a une belle plage. J'ai déjà pensé à ce poste", a déclaré le sélectionneur des Pays-Bas en souriant. "Que faudra-t-il pour me convaincre ? Vous devez convaincre ma femme Truus. Non, je peux prendre des décisions de manière autonome car Truus n'ira pas dans certains pays , attention. J'ai regardé le dernier match de la Belgique, ils auraient dû gagner contre la Croatie. Le football n'est pas que technique et tactique, mais il y a aussi un peu de chance", a souligné le Batave.

"La Belgique a encore de grands joueurs quand je regarde l'effectif. Mais si je trouve cela surprenant ? Eh bien, le football est un sport d'équipe. Je ne suis pas préoccupé par mon avenir maintenant. Si nous devenons champions du monde, les offres vont affluer. Mais selon les médias néerlandais, nous ne serons pas champions du monde. Nous verrons bien. Je ne vis pas dans le passé, je fais toujours des projets pour l'avenir. Comme si je faisais des plans pour la Belgique maintenant", a terminé Van Gaal avec une boutade.