Toby Alderweireld vide son sac et évoque sa retraite internationale : "L'heure est à la réflexion, je vais en discuter avec ma famille"

À 33 ans, le joueur de l'Antwerp a peut-être disputé son dernier match avec la Belgique ce jeudi contre la Croatie.

Toby Alderweireld (126 sélections et 5 buts) était très affecté après l’élimination de la Belgique en phase de groupes de la Coupe du monde 2022. "Si peu de temps après le match, il est difficile de dire quelque chose de décent sur notre déception, mais il va sans dire que nous sommes extrêmement déçus de ne pas passer au prochain tour", a déclaré le défenseur central dans des propos relayés par Het Nieuwsblad. ''Mon sentiment est difficile à décrire. Nous avons vu une Belgique complètement différente. Nous avons joué avec notre cœur. Avec un peu plus de chance et de qualité, vous passez au tour suivant. Aujourd'hui, nous avons créé assez de choses pour marquer, les deux matchs précédents rien du tout. Le match contre le Maroc nous a mis dans une position très difficile."

© photonews

Le joueur de l'Antwerp a vidé son sac et ouvert la porte à une retraite internationale. "Jan Vertonghen et moi avons été fortement critiqués ces derniers temps. On a montré contre la Croatie ce qu’on vaut vraiment. Cela a coûté de l’énergie de nous battre contre les critiques. Je ne sais pas si je vais continuer. J’ai tout donné pour l’équipe nationale pendant 15 ans. L'heure est à la réflexion. Je rentre chez moi maintenant et je vais voir avec ma famille ce que je vais faire, si je m'arrête. J'ai tout donné pour l'équipe nationale pendant 15 ans. Tout ! Tout ! Et je l'ai fait avec fierté. Je suis fier de faire partie de cette génération. Les dernières semaines ont été difficiles à gérer, cependant. Vous essayez de vous défouler, mais cela demande beaucoup d'énergie. Je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses. Les anciens ont montré qu'ils pouvaient tenir bon. Il y a aussi l'Antwerp à qui je veux donner mon amour, mon énergie et mon temps. Je vais y réfléchir."