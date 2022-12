Jan Vertonghen : "Pour le groupe, le coach et la Belgique, nous avons tout tenté"

Malgré une tonne d'occasions, la Belgique n'est pas parvenue à battre la Croatie et se qualifier pour les 1/8es de finale.

Ce jeudi, la Belgique a été accrochée par la Croatie (0-0). Avec quatre petites unités, les Diables quittent la Coupe du Monde, par la petite porte. Après la rencontre, Jan Vertonghen était naturellement déçu du déroulement de la partie. "Nous avons tout donné pour la Belgique. Pour le groupe, pour le coach, nous avons tout tenté. C'est un moment difficile à passer" a-t-il déclaré au micro de la RTBF.

Si la Belgique a montré de belles choses face aux Croates, c'est bien face au Maroc que cette élimination s'est jouée. "Ce sont les deux premiers matches, et surtout celui contre le Maroc. Nous avons eu beaucoup d'occasions, nous ne sommes pas parvenus à les convertir. Quand on ne marque pas, on ne peut pas gagner un match."

Malgré les diverses discussions qui ont entouré le vestiaire de notre équipe nationale durant la compétition, c'est une Belgique unie qui s'est présentée contre Luka Modric et ses coéquipiers. "Nous sommes fiers d'être belges. Il ne faut pas spécialement être tous amis pour avoir une belle ambiance. Il n'existe aucune équipe où tous les joueurs sont amis. Tant que la mentalité est bonne, c'est le principal sur ce point."

Cet énorme échec pourrait signifier la fin de Roberto Martinez. "Je ne sais pas si l'entraîneur sera reconduit. Il a toujours tout donné pour nous. Nous lui avons fait confiance, et nous continuons à le faire. S'il part, c'est le football. Mais c'est un bon entraîneur qui est bien pour nous. Nous avons montré aujourd'hui que les joueurs sont derrière l'entraîneur et derrière l'équipe, que nous avons les qualités pour faire un grand match dans un grand tournoi. J'espère qu'il restera avec nous. Si l'on m'appelle à l'avenir ? Bien sûr, je serai toujours là" conclut Jan Vertonghen.