Michy Batshuayi évoque le départ de Roberto Martinez : "Il y a beaucoup de joueurs qui ont pleuré"

La Belgique est éliminée de la Coupe du monde après son partage face à la Croatie (0-0) ce jeudi soir lors de la troisième rencontre de la phase de groupe. Les Diables Rouges vont devoir se mettre à la recherche d'un nouveau sélectionneur puisque Roberto Martinez a annoncé son départ.

Michy Batshuayi n'a pas caché sa frustration après la déroute belge. "Je suis un attaquant et j'aurais voulu faire mon travail et marquer, aider l'équipe. C'est décevant de sortir comme ça. On n'a gagné qu'une fois, mais la Belgique devait mieux jouer", a confié l'attaquant belge à l'issue de la rencontre.

Le joueur de Fenerbahçe est également revenu sur le départ du sélectionneur de la Belgique. "On était surpris par l'annonce de Roberto Martinez, il nous a dit ça en pleurant. Il y a beaucoup de joueurs qui ont pleuré, c'est la dernière pour quelques joueurs, c'est la Coupe du monde, ce n'est pas un match amical. C'est tous les quatre ans et c'est normal qu'il y ait beaucoup de regrets", a conclu l'ancien joueur du Standard de Liège.