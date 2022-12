Le CEO de l'Union Belge est clair : "Martinez laissera un grand vide"

Roberto Martinez a annoncé son départ ce jeudi après l'élimination belge. L'Union Belge a réagi par la voix de son CEO, Peter Bossaert.

On imagine que l'Union Belge était au courant avant nous du départ de Roberto Martinez à l'issue de la Coupe du Monde. Avant le tournoi, le mot courait que la fédération avait tenté de prolonger le sélectionneur (et directeur technique de l'UB), sans succès. Peter Bossaert, CEO de l'Union Belge, a réagi à l'annonce publique de Martinez. "Nous remercions Roberto Martinez pour tout ce qu'il a accompli avec cette génération dorée, en tant qu'entraîneur et directeur technique", déclare-t-il via communiqué.

"Avec son équipe, Roberto a laissé un énorme héritage dont les générations futures seront redevables. L'analyse, les entraînements, le scouting, l'accompagnement des joueurs souhaitant devenir entraîneurs après leur carrière. Mais aussi sa contribution au développement des nouveaux bâtiments de la fédération à Tubize", détaille Bossaert. "Je tiens aussi et surtout à le remercier pour l'ambiance familiale qu'il a amené chez les Diables Rouges. C'était un digne ambassadeur du football belge. Il nous manquera énormément et nous lui souhaitons tout le meilleur pour l'avenir".