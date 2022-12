Roberto Martinez : "Ce n'est pas la fin de cette génération dorée"

Avant d'annoncer son départ, le technicien espagnol a maintenu son espoir envers la nouvelle génération des Diables.

Clap de fin pour Roberto Martinez, qui quitte officiellement les Diables Rouges après six années faites de hauts et de bas. Avant cette annonce, le sélectionneur espagnol s'est exprimé sur cette élimination au micro de la RTBF. "Ce n'est pas facile de gagner un match de Coupe du Monde. Nous l'avons fait lors du match d'ouverture et lors des deux précédentes éditions, à trois reprises. Malheureusement, cela n'a pas été le cas contre le Maroc, ni aujourd'hui. On a eu beaucoup de possibilités, d'occasions, mais nous n'avons pas pu trouver le chemin des filets."

Malgré cet échec, Roberto Martinez garde confiance en notre équipe nationale et sa nouvelle génération. "La génération dorée n'est pas terminée. Des joueurs comme Jérémy Doku, Youri Tielemans, Amadou Onana et d'autres feront la différence, à l'avenir. Cette génération a apporté des choses qui serviront à la prochaine. Il faut avoir confiance aux jeunes. Ce n'est pas suffisant d'être éliminés si tôt, nous voulions nous qualifier. Cependant, le but final est de gagner. Être éliminé en poules ou en demi-finale, cela ne change rien pour moi. Mais on ne peut pas accepter cette façon de sortir" conclut le désormais ex-sélectionneur de notre équipe nationale.