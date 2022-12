So Foot réagit et modifie son commentaire polémique après Croatie-Belgique

Ce jeudi, le média français avait déraillé après l'élimination de la Belgique à la Coupe du monde contre la Croatie (0-0).

Dans ses bulletins du match Croatie-Belgique, So Foot avait dérapé en attribuant la note de 3/10 à Dries Mertens, accompagné du message suivant : "Encore un petit Belge porté disparu, mais cette fois, Marc Dutroux n’y est pour rien. Remplacé par Lukaku (46e), à qui personne n’a offert de bonbons."

Un commentaire polémique qui a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. So Foot a réagi et a annoncé avoir modifié la note. "Nous avons modifié la note qui a suscité tant de réactions depuis hier soir. Ceci dit, nous ne pouvons cautionner les menaces et intimidations contre notre journaliste. Nous prendrons des mesures qui s’imposent si nécessaire", a communiqué le média français sur son compte Twitter.