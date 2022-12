Jérémy Doku : "Pas déçu d'avoir joué si peu, mais de ne pas avoir pu apporter davantage"

Virevoltant sur son côté gauche, le Rennais a tout tenté. En vain.

Monté au jeu à vingt minutes du terme, Jérémy Doku a dynamité la défense croate via son couloir gauche. "Nous sommes tous déçus. On voulait gagner, on a eu les occasions. C'est dommage de ne pas avoir su les mettre au fond. On est très déçus, car on sort de la Coupe du Monde, alors que l'objectif était de gagner."

Intéressante aujourd'hui, la Belgique n'a pas su montrer son meilleur niveau face au Canada, mais surtout contre le Maroc. "C'est le meilleur de nos trois matches. Si on joue de cette manière contre les deux premières équipes, je pense que le scénario n'est absolument pas le même. Nous sommes déçus de ne pas avoir pu montrer ça lors des deux premiers matches, même si nous avions finalement pu prendre les trois points contre le Canada."

Il s'agissait des vingt premières minutes du joueur de 20 ans dans cette Coupe du Monde. "Je ne suis pas déçu d'avoir joué si peu, mais je suis déçu de ne pas avoir pu montrer davantage. Il nous a probablement manqué de la confiance dans notre jeu. On savait que si on jouait notre jeu, on pourrait faire mal. Cela a été le cas, mais nous n'avons pas pu concrétiser. Marquer un but en trois matches, c'est trop peu. Pour marquer des buts, il faut se mettre dans les meilleures conditions. C'est ce que nous n'avons pas fait durant ce tournoi" conclut Jérémy Doku au micro de la RTBF.