Roberto Martinez quitte les Diables Rouges ! Le sélectionneur espagnol, après son interview d'après-match, l'a annoncé en conférence de presse.

Après son partage contre la Croatie, la Belgique est éliminée de la Coupe du Monde 2022. Une véritable déception pour toute une génération et pour un homme en particulier, Roberto Martinez. Après avoir premièrement déclaré au micro de la RTBF qu'il n'était "pas l'heure" de parler de son futur, le technicien espagnol a confirmé en conférence de presse qu'il s'agissait de son dernier match à la tête des Diables Rouges.

Il s'agit donc d'un véritable tournant dans l'histoire de notre équipe nationale, d'une vraie page qui se referme. Après la naissance de cette génération, en Croatie, grâce à un doublé de Romelu Lukaku un soir de 2013, le livre se referme, peut-être, ce soir, après l'annonce du départ de Roberto Martinez après un résultat insuffisant contre cette même Croatie.

Roberto Martinez has announced that he will stop as national coach of the Belgian Red Devils. The decision was already made before the tournament. pic.twitter.com/90zq3UfWca