Thorgan Hazard : "Si c'est la fin de quelque chose, cela doit être le début d'une autre"

Difficile de trouver une explication, un grand manque de concrétisation... les discours se ressemblent dans le rang des Diables Rouges.

Ce jeudi, les Diables ont été éliminés de la Coupe du Monde 2022 après leur partage contre la Croatie (0-0). Après la rencontre, Thorgan Hazard, invité de manière virtuelle sur le plateau de la RTBF, a livré son analyse de la rencontre.

"Les têtes sont basses, on s'est dit que c'était possible. On a tout donné sur ce match, mais on n'a pas montré assez lors du début de la compétition. Il y a beaucoup de regrets, mais c'est le football. Il faut désormais aller de l'avant. C'est difficile de trouver une explication. Notre premier match est peut-être le moins bon des trois, mais c'est celui qu'on gagne. Le deuxième match, on a manqué d'envie contre un Maroc qui a joué comme si c'était une finale. Ils ont gagné. On savait qu'il faudrait gagner aujourd'hui, mais nous n'avons pas eu ce petit brin de chance. Il y avait toujours un pied, un contre ou quelque chose d'autre, mais ce ballon n'est jamais rentré. On était favoris lors des deux premiers matches, c'était 50-50 aujourd'hui. C'est difficile de sortir si tôt."

Positionné très haut lors de sa montée au jeu, Thorgan a beaucoup tourné autour de Romelu Lukaku pour mettre la pression sur la défense croate. "C'était effectivement mon idée, et je pense qu'elle était bonne. Nous nous sommes créés des occasions, nous sommes arrivés plusieurs fois devant le but, mais le ballon n'est malheureusement pas rentré."

Cette défaite, synonyme de fin de cycle pour les Diables Rouges ? "Si c'est la fin de quelque chose, cela doit être le début d'une autre. On verra le futur. Pour le moment, la place est à la déception. Peut-être que certains vont réfléchir et prendre des décisions. On le voit avec Jérémy, mais aussi avec d'autres sur le banc. La relève est là. Il faut avoir confiance en la nouvelle génération, il y a encore la possibilité de faire de grandes choses dans le futur" conclut Thorgan Hazard.