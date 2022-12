Ivan Leko ne dit pas non à un retour en Belgique

S'il a été cité au Sporting d'Anderlecht, qui a préféré une autre piste, Ivan Leko ne dirait pas non à un retour en Belgique.

L'ancien entraîneur du Club de Bruges et de l'Antwerp était l'un des premiers entraîneurs à être lié à Anderlecht après le licenciement de Felice Mazzu. Dans Het Laatste Nieuws, il commente cet intérêt. Il rêve déjà de retourner en Belgique.

"J'ai prolongé mon contrat en Chine l'hiver dernier. Si je vais rester définitivement ? Dans le football, on ne sait jamais. Honnêtement, dans ma tête, je ne fais pas de plans. Terminer la saison en beauté et nous verrons ensuite", a-t-il indiqué.

"Écoutez, j'ai adoré être entraîneur en Belgique. Au Club et à l'Antwerp, mais aussi à STVV. C'est génial de travailler à Shanghai, mais ce n'est pas l'idéal au niveau familial. Quand je reviendrai, je ne sais pas, mais je reviendrai certainement. Et puis je donnerai à nouveau tout pour améliorer les clubs et les joueurs belges", a déclaré Leko.