La Suisse s'inquiète pour deux de ses tauliers

Et cela, à 24 heures d'un duel décisif en vue de la qualification pour les huitièmes de finale.

Selon les informations de L'Equipe, Yann Sommer et Nico Elvedi ne se sont pas entraînés ce jeudi avec l'équipe nationale de Suisse. Les deux joueurs du Borussia Mönchengladbach ont été laissés au repos. La cause est assez surprenante : ils souffriraient tous deux d'un coup de froid. Le comble quand on se rend compte que le Qatar climatise (inutilement) ses stades.

La Nati joue ce vendredi (20h) un duel décisif face à la Serbie en vue de la qualification pour les huitièmes de finale. Elle aurait tout intérêt à aligner Sommer et Elvedi, excellents depuis le début du tournoi.