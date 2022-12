Le sélectionneur de l'Australie Graham Arnold : "Le pays est très fier de ces garçons"

Invité surprise des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022, l'Australie a été éliminée par l'Argentine (1-2) ce samedi.

Déçu par cette élimination, le sélectionneur de l'Australie Graham Arnold a rendu hommage à ses joueurs. "J'ai dit aux gars que je ne pouvais pas être plus fier d'eux et de tout ce qu'ils ont donné, à moi et au pays", a déclaré le technicien australien. "Ça a été un long et dur voyage de quatre ans et demi. Bien sûr, je suis un peu déçu, parce qu'on pense qu'on aurait pu avoir un peu plus. Mais je suis sûr que le pays est très fier de ces garçons. Ça n'est pas tous les jours que vous jouez la 3e meilleure équipe du monde et je crois qu'on a fait du très bon boulot. Je suis fier des sacrifices qu'ils ont faits tout au long de ce parcours."