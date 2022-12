🎥 Paul-José Mpoku chambre Silvio Proto : "Lui, c'était le spécialiste !"

Paul-José Mpoku et Silvio Proto ont vécu plus d'un Clasico bouillant. Et le Rouche n'a pas oublié comment son rival gagnait du temps lors des rencontres !

Tous deux présents en plateau sur RTL Sport, Paul-José Mpoku et Silvio Proto ont évoqué les belles années de leur carrière au Standard et à Anderlecht. Et l'ancien capitaine des Rouches a chambré son ex-adversaire : "Lui, pour gagner du temps, c'était un spécialiste. Oui, toi ! (...) chaque fois que des supporters jetaient des trucs : "mais allez, ref !". Mais bien joué, bien joué", lance Mpoku.

Silvio Proto lui répond alors : "Aujourd'hui, on arrête les matchs. Moi, je jouais et mon but était en feu. Je provoquais les supporters ? Je te mets au défi de trouver une vidéo où je les excitais", lui répond l'ancien gardien de but du RSCA. "Tu ne les excitais pas en faisant quelque chose mais avec ton genre", plaisante alors Mpoku. "Désolé si j'étais bon, qu'est-ce que j'y peux?", rétorque Proto.