Au Japon, l'élimination laisse des traces : "Ma performance a été désastreuse. J'ai besoin de temps pour oublier le football"

Chez les Japonais, la déception est immense. C'est le cas du défenseur Takehiro Tomiyasu.

Le joueur d'Arsenal ne s'est pas caché après cette désillusion : "J'espère que je pourrai me reposer un peu. J'ai besoin de temps pour oublier le football", a déclaré le Japonais.

"Nous sommes tellement déçus du résultat... Ma performance a été un désastre aujourd'hui, donc je suis désolé pour l'équipe. J'ai juste besoin d'être beaucoup, beaucoup mieux pour aider l'équipe. Ce n'était pas suffisant, nous ne méritions pas de gagner."

Un jugement assez peu indulgent, de la part du joueur faisant partie d'une équipe qui, rappelons-le, a battu l'Allemagne et l'Espagne en phase de poules.

Arsenal defender Takehiro Tomiyasu described his performance in Japan's #FIFAWorldCup last-16 exit against Croatia as a "disaster" and says he "can't be proud" of his nation's achievements in Qatar. pic.twitter.com/G1LPE9Gd8g