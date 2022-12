Officiel : Luis Enrique n'est plus le sélectionneur de l'Espagne

Deux jours après la déroute espagnole au Mondial, la sanction est tombé.

Les dirigeants de la Fédération espagnole de football (RFEF) ont pris leur décision : l'aventure avec Luis Enrique est terminée. Luis Rubiales et José Francisco Molina estiment qu'un nouveau projet doit être mis en place.

Deux jours après la sortie de l'Espagne par le Maroc aux tirs au but, la sentence est donc irrévocable pour Enrique qui se disait ouvert à la réflexion quant à son avenir.

"La direction sportive de la RFEF a transmis au président un rapport dans lequel il est déterminé qu’un nouveau projet devrait démarrer pour l’équipe espagnole de football, dans le but de poursuivre la croissance réalisée ces dernières années grâce au travail réalisé par Luis Enrique et leurs collaborateurs. Le président, Luis Rubiales, et le directeur sportif, José Francisco Molina, ont transmis la décision à l’entraîneur. La RFEF souhaite énergiquement à Luis Enrique et à son équipe la meilleure des chances dans leurs futurs projets professionnels", peut-on lire dans le communiqué de la RFEF.