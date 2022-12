Radja Nainggolan l'assure : "Si j'étais à sa place, j'arrêterais l'équipe nationale"

Eden Hazard a annoncé cette semaine qu'il ne jouera plus pour les Diables Rouges. Radja Nainggolan comprend cette décision et se demande si d'autres joueurs suivront son exemple.

"Pour l'équipe, le tournoi a été un flop, donc je pense qu'il est parfaitement logique pour certains de dire au revoir", a déclaré Nainggolan à Het Nieuwsblad. "31 ans, c'est jeune, mais je dis : chapeau pour son raisonnement. Il y a un besoin de rajeunissement et en tant que capitaine, il montre qu'il veut y contribuer."

Les noms d'Alderweireld, Witsel et Vertonghen sont également remis en question. "Jan a 35 ans. Si j'étais lui et que je me faisais éliminer d'une manière aussi douloureuse, j'arrêterais immédiatement. Mais s'il veut continuer : tout est possible. Il n'a pas été mauvais lui-même, donc il peut encore tenir jusqu'au championnat d'Europe."

Vertonghen compte actuellement 145 matches internationaux à son actif. Cela fait par ailleurs de lui le détenteur du record.