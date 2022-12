Gaëtan Englebert : "Un bon point pris à l'extérieur"

Le RFC Liège a souffert face à une redoutable équipe U23 gantoise le week-end dernier (2-2) lors de la dix-septième journée de Nationale 1.

Le RFC Liège a partagé l'enjeu chez les U23 de La Gantoise à la Chillax Arena samedi soir. Cueilli à froid, le matricule 4 a pu compter sur Jérémy Perbet qui a ramené par deux fois son équipe à la hauteur d'un jeune adversaire sans le moindre complexe.

"Un bon point pris à l'extérieur face à une bonne équipe de la série. Nous avons effectué une belle prestation, c'est juste dommage de ne pas avoir profité des quelques occasions franches en fin de rencontre", nous confie Gaëtan Englebert. "Les U23 de La Gantoise est une équipe rapide et agressive qui possède de bonnes individualités. De plus, ils savent défendre. Nous avons peut-être aussi donné deux buts trop facilement", a souligné le T1 des Sang et Marine.

"Ils ont marqué en profitant des espaces que nous avons laissé. Ils ont deux occasions et elles vont au fond. C'est ainsi, mais cette rencontre est satisfaisante. Jérémy Perbet a retrouvé le chemin des filets, et ses deux buts nous font du bien", a conclu Gaëtan Englebert.

Après 17 journées de championnat, le RFC Liège est deuxième au classement avec 38 points au compteur, soit une unité de mois que le Patro Eisden. Les U23 de La Gantoise occupent une belle cinquième place avec 29 points.