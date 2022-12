Didier Deschamps refuse de "réduire le Maroc à son organisation défensive"

Le sélectionneur de l'Equipe de France s'est présenté ce mardi devant la presse, en marge de la demi-finale de Coupe du monde face au Maroc.

Face au Maroc, le challenge français sera de trouver la faille. Les hommes de Walid Regragui n'ont en effet encaissé qu'un seul but lors de ce Mondial - face au Canada, sur un csc d'Aguerd. Mais ce n'est pas pour autant que la dèche considère que la solidité défensive est la seule force marocaine. "Cette équipe a une capacité à très bien défendre. Ce n'est pas réduire cette équipe du Maroc à cet aspect défensif. Elle a une très bonne organisation, très rationnelle où les joueurs se trouvent bien. Avec des joueurs de qualité sur le plan offensif, capable de faire mal."

Deschamps s'est d'ailleurs montré très élogieux envers Rergragui et son esprit de jeu, lui qui a fait savoir tout le mal qu'il pensait des statistiques modernes et des fameux expected goals. "Bravo à lui, à son staff. Ils ont réalisé quelque chose de fabuleux. Sur les datas, aujourd'hui, les nouvelles technologies amènent à avoir plus d'infos sur sa propre équipe, sur les adversaires. Il faut faire le tri. Il y a certaines datas qui ne m'intéressent pas. Les datas sont surtout là pour confirmer ce que j'ai pu voir avec mon staff."