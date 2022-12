La Croatie veut sa médaille de bronze : "Un match historique"

La Croatie peut-elle aller chercher la médaille de bronze après la médaille d'argent ? Ce serait une sacrée performance de la sélection au damier.

Andrej Kramaric, après la déception de l'élimination en demi-finale face à l'Argentine, s'est exprimé concernant la "petite finale" à venir: "On ne peut pas ne pas penser à 1998 et la 3e place. C 'était un match très important pour notre pays", estime l'attaquant croate. "Nous avons l'opportunité de réussir quelque chose de comparable. Quelque chose dont nous pourrons parler à nos enfants".

L'attaquant d'Hoffenheim respecte cependant le Maroc : "Je ne suis pas surpris de leurs résultats. On a vu lors de leur match contre nous que c'était une équipe très solide et organisée", pointe l'attaquant croate. "Ils donneront leur vie pour gagner la médaille. On n'aura pas droit à l'erreur, ou cela nous coûtera très cher".