L'héritage éternel de Sinisa Mihajlovic, la légende serbe aux pieds dorés

Ce 16 décembre 2022, Sinisa Mihajlovic est décédé des suites d'une leucémie. Il avait 53 ans. Retour sur une carrière immense, d'un joueur et d'un homme pas comme les autres.

Sinisa Mihajlovic est né à Vukovar, en ex-Yougoslavie. Il commence sa carrière au club du NK Borovo, avant de rejoindre deux saisons plus tard le Vojvodina de Novi Sad. Très vite, Mihajlovic devient une attraction du championnat yougoslave et remporte le championnat lors de sa saison première saison avec son nouveau club. L'Etoile Rouge de Belgrade, monument du football yougoslave et européen à l'époque, le recrute.

Le jeune Sinisa débarque à Belgrade, alors en pleine période post-communiste. Dans l'enfer du Marakana, il va s'annoncer aux yeux de toute l'Europe. Il remporte à deux reprises le championnat national, mais surtout brille en Coupe des clubs champions, l'ancêtre de la Ligue des Champions. Il remporte, aux côtés des futures légendes Robert Prosinečki et Dejan Savićević, la coupe aux grandes oreilles face à l'Olympique de Marseille. Devant le public venu en masse dans les travées du stade de Bari, Mihajlovic impressionne et pousse l'AS Rome à mettre 4,5 millions d'euros sur la table, une assez grosse somme à l'époque.

A jamais dans la légende de la Serie A

Mihajlovic quitte ses terres natales, alors que la guerre y fait rage. Son adaptation au football italien est compliquée. S'il joue 69 matchs avec la Roma, son niveau de jeu n'est pas à la hauteur des attentes. La Sampdoria le recrute deux saisons plus tard. Alors qu'il continue à patauger au milieu de terrain, son coach Sven-Goran Eriksson décide de le remplacer en défense centrale. Bingo. La carrière de Mihajlovic vient de prendre un tournant. Il devient l'un des meilleurs défenseurs du championnat.

Un autre tournant arrivera peu de temps après, suite à l'arrivée d'Eriksson à la Lazio. Le tacticien suédois demande à sa direction de recruter Mihajlovic, requête à laquelle elle répond en déposant 11,5 millions d'euros. Il prendra alors une autre dimension et laissera une marque indélébile dans le coeur des supporters Laziale.

C'est de cette période-là que datent les extraits vidéo les plus connus de ses coup francs. Car oui, bien qu'il ait une fonction défensive dans le jeu, Mihajlovic est un spécialiste hors-pair des phases arrêtées, l'un des meilleurs de l'histoire du football. Cet attrait pour les coup francs l'avait même poussé à privilégier une carrière dans le football alors qu'il était de base intéressé par le basket, comme il l'expliquait dans une interview pour la télévision serbe.

Lors de sa première saison avec la Lazio, il inscrit 8 coup francs. Face à son ancienne équipe de la Sampdoria, il réussit l'exploit de marquer 3 buts sur coup franc dans le même match, raison de la comparaison que l'on faisait de lui avec Michel Platini à l'époque. Des pralines, il savait en distribuer, en témoignent son but flashé à 165 km/h en 1996 contre le Brésil, ses paris avec Eriksson sur la vitesse des ballons qu'il tirait ou même la fascination des chercheurs de l'université de Belgrade, qui n'arrivaient pas à expliquer comment il faisait pour mettre un tel effet sur le ballon. Avec "Mihaj" derrière le cuir, le danger pouvait venir de partout, quelle qu'en soit sa position sur le terrain. Faites-vous plaisir, c'est de la beauté pure mélangée à de la puissance brute.

A la Lazio, où il est adoré, il gagne quasiment tout : une Serie A, deux coupes d'Italie, deux supercoupes d'Italie et une Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Il restera 6 ans à la Lazio, avant de terminer sa carrière à l'Inter Milan. Avec 45 buts marqués sur coup franc, il est le meilleur buteur dans cet exercice de l'histoire de la Serie A.

En équipe nationale de Serbie, avec laquelle il dispute 63 matchs, Mihajlovic compte 10 buts. Il a disputé la Coupe du monde 1998 et l'Euro 2000 avec la sélection. En 1998, face à l'Allemagne, il tire un coup franc en plein dans le ventre de Jurgen Klinsmann, qui doit... se faire évacuer.

Une personnalité controversée mais iconique

"Mihaj" s'est également fait connaitre pour ses nombreuses frasques. Il était proche de l'homme politique Željko Ražnatović, dit "Arkan", chef de guerre serbe. Il a également été objet de polémiques quant à ses relations avec le commandant Ratko Mladic, surnommé "le boucher des Balkans" et condamné depuis par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.

Lors d'un match de Ligue des Champions face à Arsenal en 2000, il insulte Patrick Vieira de "noir de merde", en réponse au Français qui l'avait insulté de "sale gitan". Il sera également suspendu pendant 8 matchs pour avoir craché au visage d'Adrian Mutu.

Malgré ce côté sombre, Mihajlovic restera une figure extrêmement respectée en Italie, partout où il est passé. Ce sera également le cas lorsqu'il décide de raccrocher les crampons et d'embrasser une carrière d'entraîneur en devenant assistant de Mancini à l'Inter. En 2020, il déclare à la Gazetta dello Sport qu'il souffre d'une leucémie. Malgré plusieurs interruptions suite à la lourdeur du traitement, il continuera d'entraîner Bologne. Pour toujours et à tout jamais, "Mihaj" aura été un combattant.