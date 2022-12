Newcastle lorgne sur une révélation napolitaine

Il devrait cependant coûter beaucoup d'argent.

Newcastle United a des vues sur la révélation de Naples, Khvicha Kvaratskhelia. L'attaquant géorgien a été particulièrement impressionnant depuis son transfert estival, ce qui a suscité l'intérêt de plusieurs clubs. Du coup, le Napoli cherche logiquement à frapper un joli coup financier.

Naples a fait venir Kvaratskhelia de Géorgie l'été dernier et depuis, le joueur s'est montré particulièrement performant. Il est important avec des buts et des passes décisives pour le club. The Times annonce que Newcastle United veut s'offrir Kvaratskhelia lors d'une des deux prochaines fenêtres de transfert.

L'attaquant est toujours sous contrat à Naples jusqu'à la mi-2027, ce qui permet au leader de la Serie A de demander une énorme indemnité de transfert. Cependant, Newcastle a beaucoup d'argent à dépenser grâce à ses propriétaires originaires d'Arabie Saoudite. Il faudra attendre les semaines et les mois à venir pour savoir si cela peut également déboucher sur un transfert.