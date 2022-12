Arsenal battu par la Juventus : un jeune belge à l'assist pour la Juventus !

Arsenal affrontait la Juventus en amical ce samedi. Les Italiens se sont imposés, dans une rencontre globalement d'équipes bis.

Arsenal et la Juventus alignaient en effet des équipes profondément remaniées pour ce match amical, quelques jours après que les Gunners aient remporté la symbolique "Dubaï Super Cup" dans les Emirats. L'entrejeu d'Arsenal, cependant, était assez classique avec Odegaard, Xhaka et Partey ; pas de place pour Albert Sambi Lokonga, qui n'est pas monté au jeu.

La Juventus, pourtant largement B de son côté, l'a emporté via un but contre son camp de Xhaka et un but en fin de match de Iling-Junior (0-2). Et petite surprise côté Juve : le tout jeune Joseph Boende (17 ans), formé à Neerpede et arrivé à Turin en 2021, est monté au jeu à la 63e minute de jeu. Boende est international belge U18 et joue habituellement avec la Primavera de la Juventus. Et en plus de monter, Joseph Boende (également appelé Joseph Nonge) a délivré l'assist à Iling-Junior sur le second but !