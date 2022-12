🎥 Kevin De Bruyne a manqué à Erling Haaland : "Je m'ennuie un peu"

Manchester City a un beau paquet d'internationaux s'étant rendus au Qatar pour la Coupe du Monde. Pas Erling Haaland : la Norvège n'était pas qualifiée, et le buteur prolifique des Citizens a dû passer le temps (presque) seul.

Erling Haaland a suivi la Coupe du Monde 2022 à la télévision, et soutenu ses nombreux équipiers à distance. Kevin De Bruyne, Jack Grealish, Bernardo Silva, John Stones, Ruben Dias, Aymeric Laporte, Phil Foden, Ederson, Nathan Aké, Joao Cancelo, Kyle Walker, Rodri, Julian Alvarez, Ilkay Gundogan : la majorité de l'effectif mancunien était au Qatar, et Haaland a passé le temps seul. Dans une vidéo cocasse partagée par Sky Sports, le Norvégien raconte son quotidien seul à Manchester City. "Je travaille dur pendant que les gars sont partis. Parfois, c'est un peu ennuyeux. Mais le temps passe vite (...) Célébrer des buts seul, ce n'est pas pareil", raconte Haaland en voix off.

Dans cette petite capsule humoristique, on voit Erling Haaland aux côtés d'un mannequin vêtu d'un maillot floqué "Kevin". De Bruyne et ses assists ont visiblement manqué au buteur de Manchester City. Mais KDB est de retour, et en forme : Haaland peut retrouver le sourire !