Pro League Awards : découvrez les nominés pour le titre de joueur et d'entraîneur de l'année

La dernière journée de Pro League a rendu son verdict. Le Club de Bruges est champion de Belgique, tandis que le KV Courtrai est parvenu à se maintenir à l'issue des barrages.

Dans la foulée et afin de conclure en beauté, les Pro League Awards se tiendront au sein du casino de Middelkerke afin de récompenser les figures marquantes de cette saison.

Les trois nominés pour le titre de joueur de l'année sont connus. Ils ont été annoncés ce lundi après-midi. Il s'agit de Cameron Puertas, Kévin Denkey et Hans Vanaken.

Who's going to claim the big prize? 👀🏆 🇳🇱 https://t.co/tnB0taCxCh 🇫🇷 https://t.co/gQSWYcuJ2v #ProLeagueAwards pic.twitter.com/UUwHWUgemc

La lutte pour ce trophée s'annonce serrée, les trois joueurs ayant réalisé une saison de très haut niveau avec leurs clubs respectifs.

Du côté des entraîneurs, les trois nominés sont Alexander Blessin (Union), Thorsten Fink (STVV) et Miron Muslic (Cercle de Bruges). Blessin part comme grand favori. Pas de Nicky Hayen, malgré son titre de champion avec le Club de Bruges.

'Coach of the Season' nominees are in 😍#ProLeagueAwards pic.twitter.com/kiACaRZ7RN