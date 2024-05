Le Club de Bruges...et Courtrai mis à l'honneur dans notre dernière Equipe de la Semaine de la saison

La saison est désormais terminée. Le Club Bruges est champion. Découvrez sans plus attendre notre dernière Equipe de la semaine en 2023-2024.

Gardien

Le gardien du Cercle, Warleson, a été fidèle à sa réputation et a de nouveau réalisé un gros match face au Club de Bruges. Il a fait quelques belles parades, notamment sur des frappes de De Cuyper et Vanaken. Il a largement participé à la quatrième place de son équipe et la qualification européenne.

Défense

Matisse Samoise a marqué le premier but de La Gantoise contre Saint-Trond et a mérité sa place en tant que latéral droit. Daam Foulon a délivré une passe décisive et a de nouveau été performant. Ce jeune attirera l'attention si un grand club a besoin d'un arrière gauche.

En défense centrale, nous avons choisi Van Den Bosch - qui a délivré une passe décisive pour Doumbia contre Anderlecht - et Brandon Mechele. Il a remporté son sixième titre avec le Club de Bruges et a veillé à ce que Kévin Denkey ne représente pas un danger majeur.

Milieu de terrain

Nous ne pouvons pas passer à côté de Kangwa, du KV Courtrai. Les Courtraisiens se sont assuré un maintien en D1 contre Lommel et le milieu de terrain était partout.

Raphael Onyedika a prouvé à Ronny Deila qu'il avait tort. Le Norvégien ne croyait pas en ce milieu de terrain défensif, mais il a été exceptionnel lors de ces play-offs, notamment contre le Cercle Bruges.

Charles Vanhoutte méritait depuis longtemps sa place dans cette équipe, mais il a toujours eu la "malchance" que d'autres joueurs marquent. Il l'a fait lui-même lors de la dernière journée.

Attaque

Lion Lauberbach a marqué trois buts contre le Standard. Sa place dans cette équipe est une évidence. Mais la performance du jour revient à l'attaquant de Courtrai, Thierry Ambrose.

Avec son triplé, il a maintenu pour ainsi dire à lui seul les Kerels en Jupiler Pro League. Fernandez-Pardo de La Gantoise a confirmé son statut de sensation, avec une passe décisive et un but.