Emiliano Martinez, sauveur de l'Argentine : "Notre destin, c'était de souffrir"

C'est l'un des héros de l'Argentine.

Il a pris trois buts, mais ce dimanche soir, il s'en moque parfaitement. Emiliano Martinez, le gardien de l'Argentine, est finalement champion du monde en arrêtant un tir au but lors de la séance qui a été fatidique à l'équipe de France.

C'est en larmes que le gardien de but a pris la parole après le match : "Notre destin, c'était de souffrir", explique le gardien d'Aston Villa. "On a très bien joué, on a marqué un but puis un deuxième. Puis, ils sont revenus, on ne sait pas trop ce qu'il s'est passé. Mais finalement, on est là où j'ai rêvé d'être. J'étais tranquille sur les tirs au but, je le dis toujours, il faut l'être. On peut être heureux maintenant".

Lui qui avait rêvé de jouer cette finale, son rêve est devenu réalité. Pour l'éternité.