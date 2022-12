Manchester United bientôt aux mains d'un pays du Golfe ?

La famille Glazer va bientôt vendre Manchester United, mais reste à trouver un (riche) acheteur. Sans surprise, le Moyen-Orient est sur la balle.

Manchester United passera-t-il bientôt sous pavillon...saoudien ? On le sait, les frères Glazer veulent vendre le club mancunien si une offre suffisante arrive sur la table. Récemment, Avram Glazer s'est rendu à Doha et en plus d'y assister à la Coupe du Monde 2022, il en a plus que probablement profité pour discuter business. D'après l'Athletic, le co-propriétaire des Red Devils aurait discuté avec de potentiels investisseurs venus d'Arabie Saoudite.

Avram Glazer a confirmé au média anglais que des discussions avaient eu lieu afin de lancer "le processus de reprise" de Manchester United ; "Ce n'est pas une vente, c'est un processus que nous voulons lancer. Le processus suit son cours". Pas de changement de garde en un tournemain donc côté Old Trafford mais des discussions au long cours, à en croire le propriétaire, qui n'a pas confirmé l'identité des acheteurs potentiels. Mais le ministre des sports saoudien n'a pas caché son enthousiasme : le prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal a en effet déclaré qu'il "espérait" voir ce deal se faire, et que le gouvernement saoudien ainsi que les entreprises privées du royaume arabe soutiendraient l'effort financier si besoin est.

Problème : un club de Premier League est déjà propriété saoudienne, à savoir Newcastle United. Un conflit d'intérêts serait vite arrivé, et les instances de la FA risquent de ne pas voir cela d'un bon oeil. Le Qatar, qui n'est pas encore sur le marché anglais (au contraire des Emirats Arabes Unis via Manchester City), pourrait donc tenter sa chance. Affaire à suivre.