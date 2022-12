Le RFC Liège termine l'année en beauté : "C'est positif"

Ce dimanche après-midi, le RFC Liège a remporté le choc face à La RAAL La Louvière (2-0) lors de la dix-huitième journée de Nationale 1.

Le RFC Liège termine l'année en beauté avec un succès amplement mérité contre La RAAL La Louvière. "On a su profiter des espaces laissés par notre adversaire avec ce premier but inscrit sur une contre-attaque. Le deuxième goal se déroule sur une phase arrêtée qu'on avait aussi travaillé donc c'est positif. Deux buts marqués lors d'une première période où on n'a pas été mis en difficulté", a confié Gaëtan Englebert à l'issue de la rencontre. "En deuxième période, les visiteurs ne sont pas parvenus à trouver des solutions et cela fait plaisir car ça prouve qu'on a bien rempli notre tâche. On a été bien organisés mais on aurait pu peut-être nous montrer plus précis et tuer la rencontre", a expliqué le T1 des Sang et Marine.

La RAAL a eu très peu d'occasions à Rocourt, et pourtant le matricule 4 avait trois suspendus (Bustin, Reuten et Mouhli). "On a vingt joueurs de champ et ils ont tous joué et apporté quelque chose jusqu'à maintenant. C'est positif car on ne voit pas qu'il manque quelqu'un", a souligné Englebert.