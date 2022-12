Kevin De Bruyne logiquement récompensé à Manchester City, malgré la concurrence d'Erling Haaland

Sans grande surprise, Kevin De Bruyne a été élu Joueur de l'Année par les supporters de Manchester City. Mais il a dû faire face à un sacré concurrent arrivé seulement l'été dernier !

Kevin De Bruyne a été élu Joueur de l'Année par les supporters de Manchester City au terme de sa fantastique année 2022, révèle le Manchester Evening News. Le Diable Rouge a été l'auteur de 13 buts et 16 passes décisives en 30 rencontres de Premier League depuis janvier dernier, et a devancé trois autres équipiers à savoir Erling Haaland, Phil Foden et Joao Cancelo.

Notons cependant que KDB, malgré sa folle année, n'a terminé que d'une courte tête au-dessus d'Erling Haaland, qui a réalisé une première partie de saison 2022-2023 absolument ébouriffante avec 23 buts en 18 apparitions.