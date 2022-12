Officiel : Chelsea engage un ancien de Leipzig

Les Blues reconstruisent le staff technique en cette fin d'année.

Chelsea a un nouveau directeur technique. Christopher Vivell débarque à Stamford Bridge avec effet immédiat, a annoncé mercredi le club de Premier League.

L'arrivée de Vivell (36 ans) était dans l'air depuis un certain temps. L'Allemand a été licencié du RB Leipzig il y a deux mois, où il était connu pour la détection de talents. À Leipzig, il enchaîne les succès, dont celui de Josko Gvardiol, sensationnel lors de la dernière Coupe du monde. Auparavant, il était au Red Bull Salzburg.

"Chelsea construit le projet le plus excitant du football mondial et je suis fier de faire partie du club", a déclaré Vivell sur le site de Chelsea. "Il y a tellement de potentiel pour que le club continue à avoir du succès, à se développer et à grandir. Sous la houlette du nouveau propriétaire, du manager Graham Potter et de toute l'équipe sportive, il existe une philosophie claire, étayée par les données et l'innovation."

Une révolution est en cours à Chelsea depuis l'arrivée du propriétaire Todd Boehly. L'ensemble du staff technique des Blues a été modifié depuis la reprise. L'entraîneur a été remplacé, mais le team manager, l'entraîneur des gardiens de but, le responsable de la politique d'achat et l'assistant de la politique d'achat ont également été remplacés.

Vivell semble prêt à commencer immédiatement à Londres. Chelsea chercherait à se renforcer avec Gvardiol, alors que Cristopher Nkunku est sur le chemin de Chelsea. Les deux joueurs sont actuellement actifs à Leipzig, l'ancien club du directeur technique.